GA Eagles breekt de ban met zege bij Helmond Sport

Na drie keer 1-1 op rij proefde Go Ahead Eagles in Helmond weer eens het zoet van de overwinning. Een curieus doelpunt van Antoine Rabillard en een heerlijke treffer van Jaroslav Navrátil brachten de nummer voorlaatst van de Keuken Kampioen Divisie op de knieën: 1-2. Een mooie opsteker in de aanloop naar een drukke laatste week van 2019. Tibeau Swinnen redde de eer van de gastheren.

Trainer Jack de Gier voerde tegen de nummer negentien van de ranglijst noodgedwongen een wijziging door in zijn basiself ten opzichte van het duel van vorige week met Jong PSV (1-1). De aan zijn enkel geblesseerde Martijn Berden bleef aan de kant ten faveure van Adrian Edqvist. Voor de snelle Zweed betekende het zijn eerste basisplaats dit seizoen in competitieverband. Eerder verscheen hij wel aan de aftrap in het bekerduel met Almere City. Bij Helmond Sport verschenen alle drie de oud-spelers van Go Ahead Eagles aan de aftrap: Givan Werkhoven, Orhan Dzepar en Jeff Stans.

Go Ahead Eagles liet in de eerste twintig minuten – afgezien van een paar ongevaarlijke doelpogingen van Maël Corboz – niet zoveel zien in Helmond. De thuisploeg zelf groef zich niet in en ging brutaal op zoek naar een doelpunt. Overigens zonder grote mogelijkheden af te dwingen. Oud-Eagle Stans schoot een vrije trap ruim over.

Kluts

Uit het niets kwam Go Ahead Eagles op voorsprong. Een te korte terugspeelbal van nota bene Stans kwam nog wel bij doelman Stijn van Gassel, maar die schoot de bal tegen de aanstormende Antoine Rabillard op. Via de kluts verdween de bal in het doel: 0-1. Waarmee en passant – na zeven doelpuntloze eerste helften van Go Ahead Eagles op rij – een doelpunt in de eerste 45 minuten op het bord kwam bij een competitieduel van de Deventenaren.

De treffer gaf de ploeg van De Gier wat nieuw elan. Elso Brito was dichtbij een tweede Deventer treffer. Van Gassel ranselde de bal uit de doelmond. Aan de andere kant was een poging van Guus Joppen gevaarlijk. Go Ahead Eagles hield het doel tot de rust schoon. Enige smetje was de zevende gele kaart voor Richard van der Venne.

Onhoudbaar

Koud uit de kleedkamer was Rabillard meteen weer gevaarlijk. De spits werd door Elmo Lieftink met een heerlijk balletje weggestuurd, maar schoot van dichtbij iets te slap in. Van Gassel kon pareren. Het niet benutten van de kansen brak Go Ahead Eagles niet voor het eerst dit seizoen op. Net als een week eerder tegen Jong PSV incasseerden de Deventenaren de 1-1. Na een fout achterin van Sam Beukema stond de defensie ineens helemaal uit positie. De opstomende Tibeau Swinnen kreeg aan de rechterkant van het veld alle ruimte om eens lekker uit te halen. De bal verdween onhoudbaar in de kruising achter Verhulst.

Net toen Go Ahead Eagles de grip op de wedstrijd leek te verliezen, deed Navrátil een geslaagde gooi naar het verbeteren van het beste doelpunt van de wedstrijd. Eventjes van kant gewisseld met Adrian Edqvist, schoot de flankspeler van een meter of twintig onberispelijk binnen: 1-2. De Gier wisselde meteen na de goal Rabillard en Van der Venne (die lichtelijk solliciteerde naar een tweede gele kaart) in voor Maarten Pouwels en Alexander Bannink.

Go Ahead Eagles kreeg in het laatste kwartier de mogelijkheid de score uit te bouwen. Een doelpunt van Bannink werd, onterecht zo bleek, vanwege buitenspel afgekeurd. Een inzet van Pouwels werd door Van Gassel gekeerd. Helmond Sport claimde nog een strafschop voor Robert Mutzers, waar arbiter Cantineau een schwalbe in zag. Nick de Louw kopte in blessuretijd net naast. Gescoord werd er niet meer in het SolarUnie Stadion.

De zege kwam voor Go Ahead Eagles op een lekker moment. Komende week wacht immers nog een dubbel programma: dinsdag FC Twente (beker, uit) en vrijdag 20 december wordt het kalenderjaar afgesloten met de uitbeurt tegen Jong Utrecht.

Helmond Sport – Go Ahead Eagles 1-2 (0-1). 24. Antoine Rabillard 0-1, 56. Tibeau Swinnen 1-1, 64. Jaroslav Navrátil 1-2. Scheidsrechter: Cantineau. Gele kaart: Van der Venne (Go Ahead Eagles).