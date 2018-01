GA Eagles-captain: De manier waarop we verliezen is schrijnend

Xandro Schenk stapte furieus de kleedkamer in na de 5-1 nederlaag van GA Eagles tegen NEC. Tien minuten later heeft hij de rust weer gevonden, maar is het verdriet nog niet verdwenen.

,,Dit is weer een pijnlijke avond’’, erkende de aanvoerder van GA Eagles. ,,Ik ben iets langer in de kleedkamer gebleven en de woede is weg nu. Maar dit was wel heel slecht. Niemand wilde bal hebben, er werd niet meer meeverdedigd… Dit was dramatisch.’’

Na een redelijke eerste half uur was vooral de tweede helft in- en intriest van Deventer zijde. Schenk knikte. ,,Ik was blij dat NEC niet meer voluit ging na die 5-1 anders was het allemaal nog wel erger geworden. Natuurlijk kun je hier verliezen. NEC heeft een sterke ploeg en wij zitten in een aanzienlijke mindere periode. Maar de manier waarop was schrijnend. Dat kan gewoon niet. Chaos? In de hele ploeg wel. Als je met 5-1 verliest wordt heel snel naar de verdediging gekeken. Die was zeker niet goed, maar de hele ploeg mag zich dit aanrekenen.’’