GA Eagles-captain Overgoor: ‘Nu is het wel klaar’

,,Het is klaar’’, onderkende de aanvoerder, die de band overnam van de zieke Xandro Schenkr. ,,We hadden in maart nog even de hoop, maar of dat heel realistisch was?’’ Overgoor laat een stilte vallen. ,,Nee, ik denk het niet. We hadden een heel klein kansje en geloofden daar zeker wel in. Maar het verlies bij Jong FC Utrecht was wel een klap en daarmee gaven we ons goede gevoel weg. Dit komt nu dus ook niet als een verrassing natuurlijk. Je probeert positief te blijven, maar je voelde al wel aankomen welke kant het op zou gaan. En vanavond tegen Fortuna kwamen we vooral aanvallend tekort.’’