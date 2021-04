GA Eagles-captain Veldmate maakt eerste meters op trainingsveld

Veldmate viel eerder deze maand in de blessuretijd van het treffen met De Graafschap uit. De 32-jarige sterkhouder van GA Eagles kwam ongelukkig terecht na een duel met Graafschapper Ralf Seuntjens. Hoewel ernstige schade aan cruciale onderdelen van de knie Veldmate bespaard bleef, kampte de routinier wel met een scheurtje in het onderbeen en een botkneuzing in de knie.

Tijd dringt

Of Veldmate dit seizoen nog in wedstrijdverband in actie gaat komen voor GA Eagles is onduidelijk. De trotse captain is een belangrijke schakel in het keurkorps van trainer Kees van Wonderen, maar weet ook dat de tijd begint te dringen.

GA Eagles heeft nog drie reguliere competitieduels voor de boeg: tegen Helmond Sport (2 mei), NEC (7 mei) en Excelsior (12 mei). Op zaterdag 15 mei staat de eerste wedstrijd in de play-offs om promotie naar de eredivisie op de rol.