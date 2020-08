GA Eagles-captain Veldmate: ‘Onder weerstand komen er wel dingen aan het licht’

De aanvoerder van de Deventer ploeg zag een prima spelend GA Eagles voor de pauze, maar weet ook dat er met name in de aanvalslinie een kwaliteitsimpuls nodig is om een rol van betekenis te kunnen spelen in de eerste divisie. ,,Voorin zijn we zoekende en waren we vrij onmachtig, vooral na rust. Daar hebben we wat extra’s nodig, jongens die het verschil kunnen maken, maar ook voor de onderlinge concurrentie. Dat weet de club volgens mij ook wel. Maar er is financieel niet heel veel mogelijk, geloof ik. En om je nou in de schulden te steken…. Nee, dat zal Alex Kroes ook wel niet doen, lijkt me.’’