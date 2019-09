GA Eagles-captain Veldmate: ‘Sinds mijn 18e speel ik al niet meer pijnvrij’

VIDEOPijnvrij voetballen? Jeroen Veldmate lacht en weet wel beter. ,,Een voetballer is bijna nooit pijnvrij. Mijn laatste keer was op mijn achttiende, denk ik.’’ De nu 30-jarige aanvoerder van Go Ahead Eagles is na maanden afwezigheid met een slepende achillespeesblessure terug en staat vrijdagavond in de basis tijdens het uitduel met NEC.

,,Met pijn leer je omgaan. Als het maar onder controle is.’’ Veldmate heeft de afgelopen maanden leren leven met de pijn. De klachten aan de achillespees begonnen vorig seizoen al en keerden in de zomerse voorbereiding terug. ,,Een achillespeesblessure is lastig’’, weet Veldmate, die eind mei tegen RKC met pijnstillers zijn laatste officiële wedstrijd speelde. ,,Je kunt niet zo maar zeggen: Ik ben er vier tot zes weken uit en keer dan weer terug. Ik heb veel benadelingen gehad, zoals shockwave. Uiteindelijk kozen we voor EPTE-therapie (Echogeleide Percutane electrolyse, red.), in Arnhem, en dat pakte heel goed uit. Ik stap nu weer vrijwel elke dag zonder pijn uit bed.’’

Leider

Inmiddels staat Veldmate ook alweer twee weken op het trainingsveld. Tegen Jong Ajax bleef hij nog op de bank, vrijdag tegen NEC is hij weer de leider van de defensie van GA Eagles. ,,We hebben de selectie weer fit en vorig seizoen heeft bewezen hoe belangrijk vastigheid in een elftal is. Daar moeten we nu ook aan gaan werken met de huidige ploeg. Er zijn een hoop nieuwe jongens gekomen deze zomer en de potentie is er. Het is aan ons om dat eruit te laten komen.’’

Twee keer scoren

Te beginnen tegen NEC, de ploeg waaraan Veldmate fijne herinneringen bewaart. ,,Haha, afgelopen seizoen was een spektakelstuk en ik scoorde twee keer. Het was sowieso een bijzonder week want vijf dagen daarvoor tegen Jong FC Utrecht lukte me dat ook al. Apart, al was die 4-4 tegen NEC heel dubbel. Twee keer scoren, maar vier tegentreffers voelt voor een verdediger niet goed.’’