GA Eagles-captain Veldmate treft vader Henk in Arena

,,Een leuk feitje’’, lacht de aanvoerder van GA Eagles, die er kent dat er over en weer wel wat contact is over de wedstrijd. ,,Al appen we altijd wel met elkaar hoor. De laatste tien dagen alleen wat minder. Mijn vader zat in het buitenland.’’

In de Johan Cruijff Arena wacht GA Eagles een loodzware tweede ronde in de KNVB-beker, weet Veldmate. ,,Het zal een heel andere wedstrijd worden dan de laatste weken in de eerste divisie. We zullen worden teruggedrongen en onder druk komen. Het is zaak dat we compact gaan staan, want dat we verdedigender moeten gaan spelen is ook helder.’’

Opstelling

Toch gooit trainer John Stegeman niet de opstelling overhoop bij GA Eagles, weet Veldmate. ,,We moeten ook niet opeens allerlei andere dingen gaan doen. Het staat prima bij ons en we moeten ons zo goed mogelijk laten zien. Dat het lastig wordt is duidelijk en het gaat tegen Ajax allemaal een paar tandjes sneller dan we gewend zijn. Ajax is een van de best voetballende ploegen van Nederland. Het is een mooie test voor ons of we ons een beetje kunnen meten op het hoogste niveau.’’