GA Eagles: deze eeuw drie keer verlies tegen amateurs in beker

Het dieptepunt tegen een amateurclub ligt nog vers in het Deventer voetbalgeheugen. Heel GA Eagles denkt met afgrijzen terug aan drie seizoenen geleden. Hoofdklasser Jodan Boys zette de Deventer ploeg op 25 oktober 2016 in eigen Adelaarshorst met 1-2 te kijk.

Het was niet de eerste keer dat GA Eagles uit het bekertoernooi werd geknikkerd door een amateurploeg. Ook in 2008 overkwam het de Deventenaren. Destijds was HHC Hardenberg – dat GA Eagles na 120 minuten op 1-1 had gehouden - na strafschoppen te sterk.

In 2001 was AGOVV met 3-1 te sterk in de groepsfase, maar bekerde GA Eagles uiteindelijk wel door.