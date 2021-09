GA Eagles-doelman Hahn na afstraffing bij AZ: ‘Misschien is dit net iets teveel voor ons’

,,Je zag dat we vandaag gewoon niet goed genoeg waren, in tegenstelling tot de afgelopen weken”, analyseerde Hahn na de zeperd in Alkmaar. ,,We komen heel snel achter, wat gewoon niet prettig is en daarna lopen we eigenlijk achter de feiten aan. Te laag tempo, we komen er niet echt lekker doorheen en ik was ook aan het zoeken als ik de bal aan mijn voeten had. We gaven niet genoeg en het was een beetje gezapig.”