GA Eagles-doelman Michaelis voert binnen en buiten de lijnen zijn gevecht: ‘Ziekte van ons zoontje leerde mij niet te ver meer vooruit te kijken‘

Hij woont op slechts een steenworp afstand van het Volendamse Kras Stadion. Zijn tweede voetbalhuis, glimlacht Mitchel Michaelis, de Volendammer die zondag voor het eerst in zijn carrière plaatsneemt in de gastenkleedkamer. Met om de schouders het shirt van Go Ahead Eagles, de club die hem afgelopen zomer een reddingsboei toewerpt en zijn profloopbaan van een doorstart voorziet.

Maar de inkt van zijn contract in Deventer is amper droog als het menselijke noodlot genadeloos toeslaat. De geboorte van zoon Jax brengt Michaelis en vriendin Jenn op 23 juli niet op de gedroomde roze wolk als blijkt dat hun oogappel een even unieke als ernstige stofwisselingsziekte heeft. Eentje die hooguit drie kinderen per jaar in Nederland treft, de artsen voor raadsels stelt en zorgt voor twijfels over de toekomst. ,,Het is zo’n mooi ventje, we zijn zó trots op hem. Het is zwaar, maar we geven hem alle liefde die we in ons hebben om hem te helpen in het leven.’’