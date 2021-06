GA Eagles-doelman Sven Jansen (16), een prachtig verhaal uit een jongensboek: ‘Ik keep pas drie jaar en speel nu al bij een eredivisieclub‘

,,Ruim drie jaar geleden speelde ik nog in derde divisie met de jeugd van Schalkhaar.’’ En of dat nog niet wonderlijk genoeg is: ,,Ik keep pas drie jaar’’, zegt Jansen, die Schalkhaar in 2019 inruilde voor de profs van GA Eagles en half mei als waardig selectielid promoveerde naar de eredivisie. ,,Ik knijp me soms zelf ook nog wel eens in de armen, maar heb ambities. Ik wil eerste keeper worden bij Go Ahead.’’