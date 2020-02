GA Eagles-doelman Verhulst rekende niet op knal van Antonucci

Volgens de goalie van Go Ahead Eagles was hij uit balans bij de trefzekere uithaal van Antonucci in de tiende minuut. In de catacomben van het Kras Stadion haalde hij het moment nog eens terug. ,,Er was geen druk op de bal. Sam (Beukema, red.) dekte de binnenkant af en hij (Antonucci, red.) schoot heel onverwachts. Er zat ook nog een zwabbertje in de bal. Daardoor stond ik op het verkeerde been.’’