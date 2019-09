GA Eagles-doelman Verhulst van schlemiel naar held bij winst in Oss

Hobie Verhulst kreeg het doelpunt van TOP Oss op zijn naam geschreven, na een allesbehalve zeker ingreep voor zijn doel. De bal ging via de keeper alsnog in het doel. De GA Eagles-doelman poetste in de slotfase van het duel in Oss die blunder nog weg waardoor de Deventenaren met een 1-2 winst naar huis konden.

Of het een blunder was? Verhulst was er niet zeker van na de wedstrijd. De Deventer doelman werd flink gehinderd, zegt hij. ,,De bal werd door Sam weg gekopt na een voorzet, waardoor de bal heel hoog voor het doel kwam. En recht naar beneden, ik kon alleen niet goed omhoog springen. Die speler van TOP Oss (Lars Hutten, WvZ) sprong tegen me aan, waardoor ik mij arm niet goed naar boven kon krijgen. Maar ja, ik kan van alles roepen, ik moet gewoon feller dat duel ingaan en zorgen dat ik win. Dan is er niets aan de hand.”

Dankbaar

De doelman was ontzettend blij met zijn teamgenoot Richard van der Venne, die met twee treffers in de tweede helft GA Eagles naar de goede kant van de score hielp. ,,Ik ben hem zo dankbaar", reageerde Verhulst net hard genoeg zodat Van der Venne het kon horen.

Verhulst staat niet bekend als een keeper die grote indruk maakt bij hoge ballen, al is de 1.92 meter lange doelman dat niet helemaal eens met de kritikasters. ,,Eindhoven uit zat ik er naast, maar bij de andere tegendoelpunten gaat er altijd iets aan vooraf. Of een dekkingsfout, een prachtige voorzet, of iets anders. het is niet altijd alleen de schuld van een keeper. Ik werk juist heel hard aan het nemen van de juiste beslissingen bij hoge ballen.”