GA Eagles doet met winst bij Jong FC Utrecht wat het moet doen

Het voelde een beetje als een verplicht nummertje voor Go Ahead Eagles en dat werd het ook. Het bezoek aan Jong FC Utrecht leidde vlak voor de winterstop niet tot verwarmde voetbalharten, maar leverde de Deventer ploeg wel drie hele belangrijke punten op. Twee uithalen van Maël Corboz en een late goal van Jenthe Mertens bezorgden Go Ahead Eagles de 0-3 winst in de Domstad.

Bij Go Ahead Eagles keerde Martijn Berden terug in de basis. De man van de 2-3 op woensdag in de sensationele bekerwedstrijd in Enschede tegen FC Twente (5-2 winst) wisselde daarmee Adrian Edqvist weer af in de startopstelling bij de Deventenaren. Hobie Verhulst begon als vanouds onder de lat. Reservedoelman Jay Gorter keepte vooralsnog alleen in de bekerwedstrijden en moest op sportcomplex Zoudenbalch weer genoegen nemen met een plekje op de reservebank. Julius Bliek ontbrak in Utrecht met hamstringklachten, net als de langgeblesseerden Wout Droste en Donny van Iperen.

Op een winderig Zoudenbalch waren de kansen in het eerste kwartier schaars. Go Ahead Eagles moest een paar corners van Jong Utrecht uitverdedigen en kreeg zelf een kansje uit een vrije trap van Maël Corboz. Verhulst moest een keer reddend optreden. De eerste keer dat de ploeg van Jack de Gier echt gevaarlijk werd, was het ook meteen raak. Berden dribbelde het Utrechtse strafschopgebied binnen, vond Corboz en voor de Amerikaan was het afronden een koud kunstje: 0-1.

Op rozen

Een tijd lang ging het daarna over en weer. De opwinding kwam in vlagen, veelal bij standaardsituaties. Jeroen Veldmate produceerde een paar kopballen die simpel werden ‘geplukt’ door Fabian de Keijzer, de sluitpost van FC Utrecht. De goalie had in de veertigste minuut geen verweer op de volgende uithaal van Corboz: 0-2. Deze keer was Richard van der Venne de aangever. De Amerikaan ontpopte zich zodoende al snel tot man van de wedstrijd, en Go Ahead Eagles zat halverwege op rozen. Het speelde niet groots, maar gaf ook weinig weg en had de wedstrijd zodoende aardig onder controle.

Fraaier aanzien

Het leek er wel een beetje op dat de doelpunten de jus uit de wedstrijd haalden. In de tweede helft viel er weinig meer te genieten in de Domstad. Go Ahead Eagles hoefde niet meer, Jong Utrecht kon niet veel beter. Met de wedstrijd van dinsdag tegen Twente nog in de benen, vonden de manschappen van De Gier het na rust ook wel een beetje best. Ze maakten de wedstrijd professioneel ‘dood’ en maalden verder niet zo om de amusementswaarde. In de slotfase gaf Jenthe Mertens de score nog een wat fraaier aanzien met de derde Deventer treffer. Joran Swart maakte bij GA Eagles in de laatste minuten zijn competitiedebuut als vervanger van Veldmate.

Goed gevoel

Hoe het ook zij, Go Ahead Eagles verlengde de ongeslagen reeks tot achttien wedstrijden en gaat met een goed gevoel onder de kerstboom zitten. Het verschil met de top drie in de Keuken Kampioen Divisie is op de rand van 2019 minimaal. Dat was de enige opdracht waarmee Go Ahead Eagles naar Utrecht was afgereisd en die werd met verve volbracht.

Jong FC Utrecht – Go Ahead Eagles 0-3 (0-2). 17. Maël Corboz 0-1, 40. Corboz 0-2, 85. Jenthe Mertens 0-3. Scheidsrechter: Teuben. Gele kaart: Lonwijk (Utrecht), Rabillard (GA Eagles). Toeschouwers: 314.