GA Eagles doet Pouwels voorstel nieuw contract, blessure Corboz

Pouwels heeft het voorstel van GA Eagles in beraad en wil kijken naar wat het beste is voor zijn ontwikkeling. ,,Het is aan Maarten om een dezer dagen de goede keuze te maken’’, aldus trainer Kees van Wonderen, die gecharmeerd is van de aanvaller en best met hem aan de slag wil. ,,Maarten moet nog stappen maken, maar ik zie potentie in hem als voetballer.’’

Pouwels kwam in 2018 naar GA Eagles waar hij 37 wedstrijden speelde in de hoofdmacht en goed was voor zeven doelpunten. Zijn aflopende contract bij GA Eagles werd in april echter niet werd verlengd. Dalfsenaar traint sindsdien nog wel steeds mee bij GA Eagle en wekte de interesse van onder meer het Spaanse Deportivo Alavés, waarmee Pouwels vorige week een gesprek voerde.

Corboz

Maël Corboz trainde afgelopen week apart van de groep bij GA Eagles. De middenvelder kampt met een blessure aan het bovenbeen sinds de wedstrijd tegen Telstar. ,,Ook voor die wedstrijd had hij al wat klachten’’, aldus Van Wonderen. ,,Maël revalideert nu even en volgt zijn eigen programma.’’ Corboz kampte afgelopen voorjaar nog met een zware enkelblessure.

Beumer

Vrijdag maakte Milan Beumer zijn eerste meters bij de eerste selectie. Van Wonderen kreeg ‘positieve signalen’ over de aanvaller van O21. Beumer doet zaterdag ook mee in de oefenwedstrijd tegen Jong FC Utrecht. Ook Rodney Kemp en Danny Ramdjanamsingh uit O21 trainden mee, al waren zij deze voorbereiding al vaker te bewonderen in Terwolde. Van Wonderen: ,,Een mooie ervaring voor deze jongens en voor ons belangrijk om wat extra spelers te hebben zaterdag tegen Jong FC Utrecht.’’

Volledig scherm Maarten Pouwels © W Vzoeren