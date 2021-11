GA Eagles drijft Ajax tot wanhoop en sleept punt met eeuwigheidswaarde weg uit de Arena

wedstrijdverslagNog nooit haalde Go Ahead Eagles ook maar een punt weg uit Amsterdam als het tegen Ajax speelde. Een lange optocht van nederlagen in de hoofdstad, maar dit seizoen is alles anders. In een jaar dat voor GA Eagles toch al met goud is omrand, schreven Kees van Wonderen en zijn manschappen op de late zondagavond een nieuwe Deventer bestseller. De landskampioen beet de tanden stuk op een mentaal ijzersterk en geconcentreerd GA Eagles, dat met 0-0 een resultaat voor de eeuwigheid weg kaapte.

De achtbaan waar Kees van Wonderen en zijn ploeg dit seizoen inzitten, raasde verder in Amsterdam. Niet met een spectaculair scoreverloop zoals tegen Heracles of Fortuna, wel met een zwaarbevochten 0-0 die voor iedereen bij GA Eagles voelde als een overwinning. Met een resultaat dat de teller intussen op 17 punten heeft gezet, na twaalf wedstrijden al de helft van het aantal dat nodig geacht wordt om in de eredivisie te blijven.

Wijzigingen

Een toch wel opvallende wijziging bij GA Eagles, waar spits Marc Cardona op de bank begon, terwijl rechtsback Mats Deijl juist terugkeerde in de basis. Isac Lidberg (terug van een schorsing) en Jacob Mulenga (terug van een blessure) zaten in Amsterdam weer bij de wedstrijdselectie van trainer Kees van Wonderen. Ogechika Heil haakte deze week af met een hamstringblessure.

Bij Ajax namen Steven Berghuis en Ryan Gravenberch plaats op de bank. In hun plaats speelden Mohammed Kudus en Davy Klaassen.

GA Eagles kaapte op bezoek bij Ajax nog nooit een punt weg en was in deze extra verdedigende opstelling niet van plan om veel risico’s te nemen in de Arena. Het leverde Ajax in de eerste helft liefst 75 procent balbezit op, maar gek genoeg niet heel veel doelrijpe kansen.

Geen schande

Het compacte GA Eagles speelde geconcentreerd, weigerde zich uit de tent te laten lokken. Doelman Warner Hahn had weinig moeizame reddingen nodig, op eentje na. De sluitpost pareerde uitstekend met de voet op een inzet van dichtbij van Dusan Tadic. Dat er zelf amper iets werd gecreëerd door de ploeg van Van Wonderen, ach. Dat was geen schande.

Het was veelzeggend dat het Amsterdamse publiek zo vaak de toevlucht zocht tot een fluitconcert. ‘Hun’ Ajax speelde simpelweg in een veel te laag tempo om GA Eagles echt te verontrusten, zelfs met een surplus aan kwaliteit in de ploeg. De tijd tikte na rust heerlijk weg in het voordeel van de bezoekers.

Ajax voerde de druk gaandeweg de tweede helft wel wat op, en het resulteerde in een beste mogelijkheid voor Martinez. Hahn tikte de bal heel knap uit de hoek. GA Eagles kreeg aan de andere kant via de ingevallen Cardona zowaar ook een mogelijkheid, waarbij Pasveer redde.

Zo'n dag

Davy Klaassen kopte in het laatste kwartier nog buiten bereik van Hahn tegen de paal, maar het was zo’n dag: eentje die je als supporter van GA Eagles nog lang zult heugen. Niet vanwege het hartverwarmende voetbal of het spektakel zoals tegen Heracles of Fortuna, wel vanwege het resultaat. Joris Kramer haalde in de 82ste minuut een bal van de lijn, Hahn toonde zich onpasseerbaar. En Marc Cardona mocht zomaar op Pasveer af, maar vond de vingertoppen van de Ajax-doelman.

Het was ook wel te veel van het goede geweest, een doelpunt voor GA Eagles. Maar ook dat maakte niet uit. Want het was weer een wedstrijd voor de eeuwigheid in een seizoen dat voor GA Eagles toch al met goud is omrand. En we zijn nog niet op de helft.

,,Op papier is dit een gelijkspel, maar het voelt als een overwinning’’, sprak Luuk Brouwers. En zo was het maar net.

Ajax - Go Ahead Eagles 0-0. Scheidsrechter: Dieperink. Gele kaart: Martinez, Alvarez (Ajax), Lucassen (GA Eagles).

GA Eagles: Hahn; Deijl, Nauber, Kramer, Kuipers; Lucassen, Brouwers; Cordoba (83. Lidberg), Rommens, Oratmangoen; Botos (62. Cardona).

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.