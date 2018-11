GA Eagles: een jaar na de gedenkwaardige paleisrevolutie

Het voelt vertrouwd en lijkt haast een bekend beeld. Natuurlijk is het Deventer voetballeven de afgelopen twaalf maanden volledig ten positieve gekeerd, maar onbewust gaan de gedachten deze midweekse trainingsochtend naast de Adelaarshorst even terug naar exact een jaar eerder. Welgeteld drie supporters, een clubwoordvoerder, de technisch manager en één journalist kijken toe hoe de voetballers van Go Ahead Eagles zich in het zweet werken. Het was op de 28ste november van 2017 niet anders, al was er destijds helemaal niemand meer die nog de moeite nam om naar de troepen van - toen nog - trainer Leon Vlemmings te kijken.