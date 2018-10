GA Eagles en Ajax treffen elkaar voor vijfde keer in KNVB-beker

Dat allereerste duel is ondertussen alweer 52 jaar geleden. In 1966 was het GA Eagles van František Fadrhonc met 1-0 te sterk voor het Ajax van Rinus Michels in de kwartfinale.

Nadien was Ajax tot drie keer toe te sterk. Na de halve finale in 1967 (1-2 voor Ajax) en de achtste finale in 1972 (3-0 voor Ajax), duurde het tot het voorjaar van 2010 voordat beide clubs elkaar weer troffen. In de halve finale boog GA Eagles – onder leiding van trainer Andries Ulderink – in de Adelaarshorst met 0-6 het hoofd voor Ajax, dat de KNVB-beker dat jaar ook zou winnen. Het was de grootste bekerzege van Ajax op een profclub deze eeuw.