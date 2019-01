GA Eagles en Almere City: raakvlakken vooral aan de zijlijn

Op zich is het ook wel logisch dat maar een beperkt aantal voetballers tussen beide clubs heen en weer pendelde. FC Omniworld debuteerde immers pas in 2005 in het betaalde voetbal. In totaal twaalf voetballers maakten in de afgelopen dertien jaar de overstap. Onder hen wel erkende namen als Sander Duits, Leon de Kogel en Sjoerd Ars.