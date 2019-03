GA Eagles en autoriteiten leggen duel met FC Twente droog

Joey Kooij leidsman bij topaffiche in uitverkoch­te Adelaars­horst

19 maart Joey Kooij is door de KNVB aangewezen als scheidsrechter voor het topduel in de Keuken Kampioen Divisie tussen Go Ahead Eagles en FC Twente. De 27-jarige arbiter uit Oostzaan wordt zondag in de volledig uitverkochte Adelaasrshorst terzijde gestaan door de assistent-scheidsrechters Erwin Zeinstra en Rogier Honig.