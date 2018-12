GA Eagles en beloftenteams, het blijft een pijnlijk slecht huwelijk

Niet voor het eerst was Jong PSV de beul van GA Eagles, dat – na de 6-0 oorwassing in april – nu met 5-1 voor het gaas ging. In het geestdodende en sfeerloze Jan Louwers Stadion, toch al niet de meest swingende voetbaltempel van Nederland, zag een handjevol ouders, vrienden en zeventig Deventer fans hoe het armzalige GA Eagles het koploperschap schutterend uit handen gaf. Verdedigend onthutsend, grossierend in fouten en aanvallend machteloos werd Go Ahead afgeschoten door de talenten van de landskampioen. ,,Het had weinig met betaald voetbal te maken hoe wij stonden te verdedigen’’, bromde trainer John Stegeman, die vond dat zijn spelers massaal door de ondergrens zakten.