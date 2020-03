GA Eagles en De Graafschap: rijk verleden, sportief in evenwicht

HistorieGo Ahead Eagles en De Graafschap zijn volledig in evenwicht als het gaat om successen in de Adelaarshorst. Beide clubs wonnen in de geschiedenis van het betaalde voetbal zes keer in Deventer.

Toch zal het gevoel bij GA Eagles minder positief zijn na de schandvlek van 2018, toen in eigen stadion met 0-4 werd verloren van de Achterhoekers en na afloop aanhangers spelers van De Graafschap aanvielen. Het was de gitzwarte omlijsting van het rampseizoen wat uiteindelijk werd besloten met een zeventiende plaats in de eerste divisie.

Laatste winst

De laatste competitiezege van GA Eagles in eigen huis op De Graafschap dateert alweer van 2009. Niet zo gek ook, want sindsdien troffen beide clubs elkaar slechts tweemaal. De oostelijke clubs wisselden regelmatig stuivertje in de eredivisie en ontliepen elkaar derhalve in competitieverband.

In de nacompetitie stonden beide clubs nog wel twee keer tegenover elkaar. In mei 2015 won De Graafschap (0-1), exact een jaar later legde GA Eagles met een 4-1 zege de basis voor de hernieuwde promotie naar de eredivisie.

In totaal stonden beide clubs in de afgelopen zestig jaar 35 keer (uit en thuis) tegenover elkaar in competitieverband. De Graafschap was dertien keer de baas op het veld, GA Eagles won negen ontmoetingen.

Lang ongeslagen

De Graafschap staat momenteel tweede in de Keuken Kampioen Divisie, scoort al vijftien wedstrijden op rij en is al drie maanden ongeslagen. De laatste nederlaag dateert van eind november toen Jong AZ met 2-1 wist te winnen.

GA Eagles is bezig aan een nog imposanter reeks en verloor dit seizoen nog geen enkele thuiswedstrijd. RKC was vorig jaar april de laatste club die wist te winnen in de Adelaarshorst.

Volledig scherm Alexander Bannink speelde voor GA Eagles en De Graafschap. © W Vzoeren

54 spelers kwamen uit voor beide clubs

Met Alexander Bannink in de basis bij GA Eagles en Roland Baas bij De Graafschap zijn er zondag twee spelers die beide clubs diende. Baas was vorig seizoen linksback in Deventer, terwijl Bannink na 2015 twee seizoenen op de Vijverberg voetbalde.

GA Eagles en De Graafschap hebben een rijk verleden als het om spelers gaat die actief waren in zowel Deventer als Doetinchem. Liefst 54 spelers kwamen uit voor beide oostelijke clubs.

De 54 spelers met een verleden bij zowel De Graafschap als GA Eagles: