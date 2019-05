GA Eagles en de magische krachten van de play-offs

Voorbereiding play-offs Van Moorsel en Bakx: de Bossche beulen van GA Eagles

16 mei FC Den Bosch is in de nacompetitie deze eeuw een plaag voor Go Ahead Eagles. In de zes eerdere ontmoetingen op het promotiebal wonnen de Brabanders maar liefst vijf keer. Zondag treffen beide ploegen elkaar opnieuw in De Adelaarshorst.