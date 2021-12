GA Eagles en DVS’33 bekeren op dinsdagavond, PEC Zwolle op woensdag naar Breda

De aftrap van het treffen tussen Go Ahead en Heerenveen in het Abe Lenstra Stadion is om 21.00 uur. De wedstrijd wordt live uitgezonden op televisie. De dinsdag is een logische speeldag, omdat de KNVB daarmee geen mutaties hoeft door te voeren in het schema van de eredivisie. Zowel Heerenveen als Go Ahead hervat de competitie op zaterdag 15 januari, waarna de Friezen exact een week later in eredivisieverband weer in actie komen tegen PEC Zwolle. GA Eales speelt pas op zondag 23 januari tegen Heracles.