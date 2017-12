GA Eagles en FC Eindhoven zijn altijd aardig in balans

In het Jan Louwers Stadion is GA Eagles – dat al negen keer won op de artificiële grasmat – ook maar zelden kansloos. De grootste nederlaag (3-0) leed Go Ahead in 2003. Zelfs waren de Deventenaren all eens met 0-4 (2007) en 1-5 (1998) te sterk op bezoek bij FC Eindhoven. In de laatste zes wedstrijden in de Lichtstad boog GA Eagles alleen in 2011 het hoofd (1-0).