GA Eagles en FC Twente speelden al vier keer gelijk in KNVB-beker

HistorieHet doelpunt van Jaroslav Navrátil tegen FC Twente, vorig jaar november (0-1), laat de Deventer voetbalharten nog steeds gloeien. In de KNVB-beker droomt Go Ahead Eagles van een nieuwe stunt in de Overijsselse derby.

Dinsdagavond staan beide ploegen wederom tegenover elkaar in de Grolsch Veste in de tweede ronde van de KNVB-beker. GA Eagles en FC Twente bekerden al vijf keer eerder in de geschiedenis tegen elkaar. GA Eagles won in 1977 één keer, 2-1 na verlenging. De Tukkers sleepten drie keer een ticket voor de volgende ronde uit het vuur: 1970, 1976 en 2014. Twee keer had FC Twente daarvoor wel een strafschoppenreeks nodig. In september 2000 werd het 2-2 en betrof het een poulewedstrijd.

FC Twente is als eredivisionist de uitgesproken favoriet met de historie resultaten in de rug. Van de 35 duels in Enschede won FC Twente er maar liefst 22.

Het belooft weinig goeds voor GA Eagles, wat gesteund wordt door ruim 700 meegereisde fans en zelf vijf keer won in Twente. Opvallend genoeg ook de twee laatste onderlinge duels. Ook op 11 oktober 1953 (1-3), 14 augustus 1966 was Go Ahead de sterkste (1-3), net als op 21 oktober 1977 (1-2).