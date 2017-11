Supporters GA Eagles zetten club verder onder druk

22 november Go Ahead Eagles verkeert in een sportieve crisis. De resultaten vallen tegen en de Deventer club is weggezakt naar de grijze middenmoot van de Jupiler League. Dinsdagavond kort voor middernacht bracht de supportersvereniging GA Eagles de club verder onder hoogspanning door hardop twijfels uit te spreken over het technisch beleid van Go Ahead.