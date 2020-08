GA Eagles en Gino Bosz gaan per direct uit elkaar

Gino Bosz kwam in de plannen van trainer Kees van Wonderen niet meer voor. Afgelopen week was de verdediger/middenvelder op bezoek in Griekenland maar daar vond Bosz geen emplooi.

Van Wonderen trok daarop dit weekeinde aan de bel bij de clubleiding van GA Eagles. De trainer wenste Bosz niet terug te laten keren in de selectie. ,,Gino had geen perspectief meer bij GA Eagles‘’, aldus Van Wonderen na de 0-0 in Dordrecht. ,,Gino is 27 jaar en moet gaan spelen. Dat vindt hij zelf ook en daarom hebben we per direct afscheid van elkaar genomen.‘’