GA Eagles en Jong FC Utrecht volledig in evenwicht

Go Ahead Eagles reist maandag pas voor de tweede keer in de clubgeschiedenis af naar stadion Galgenwaard voor een officieel competitieduel met de beloften van FC Utrecht.

Pas drie keer eerder stond het treffen op het programma in de eerste divisie. In het vorige seizoen speelde Go Ahead thuis gelijk (0-0) en ging het op tweede paasdag in de absolute slotfase onderuit in Utrecht (1-0).

Dit seizoen volgde al in de eerste competitieronde de revanche. Een vernieuwd en ontketend Go Ahead schoot uit de startblokken en won in eigen huis met 5-0 dankzij doelpunten van Richard van der Venne, Gino Bosz, Thomas Verheydt, Maarten Pouwels en Paco van Moorsel.

Jong FC Utrecht is momenteel hekkensluiter in de eerste divisie en verloor de laatste vijf wedstrijden van de competitie. Go Ahead pakte 4 punten uit de laatste vier duels.