GA Eagles en Kick Uitgevers boos: streep door jubileumboek

Ontkenning

December

Het jubileumboek zou eigenlijk al in december worden uitgebracht, maar toen was het volgens de leiding en uitgever ongepast vanwege de sportieve onrust binnen de club. Het was in 2017 precies 115 jaar geleden dat Go Ahead Eagles en (voorloper) DVV Go Ahead werden opgericht. Bovendien was het exact honderd jaar geleden dat de Deventer club de eerste van vier landstitels behaalde.