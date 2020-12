GA Eagles en NAC houden elkaar in doelpuntloze wurggreep

wedstrijdverslagDe competitie-uitvoering van Go Ahead Eagles – NAC Breda paste naadloos in het beeld van het Deventer seizoen tot nu toe. Voor de tiende keer geen tegengoal, voor de achtste keer zelf niet gescoord, voor de vijfde keer 0-0 op de borden. Een resultaat waar Go Ahead Eagles per saldo amper iets mee opschoot.

Het duel in de Adelaarshorst was een reprise van de bekerwedstrijd die Go Ahead Eagles op 26 oktober met liefst 6-0 won. Maar dat was een heel ander NAC Breda. Een selectie die destijds werd geteisterd door corona, waardoor trainer Maurice Steijn niet eens een fatsoenlijk B-elftal kon opstellen. De uitkomst was een Deventer doelpuntenfestijn van ongekende weelde en zeldzaamheid.

Anderhalve maand later lagen de verhoudingen anders. Nu was het juist Go Ahead Eagles dat kampte met ziektegevallen – zij het dan geen corona. Aanvoerder Jeroen Veldmate keerde na zijn absentie tegen Helmond Sport (2-0 winst) terug in de formatie van trainer Kees van Wonderen, die Frank Ross juist ziek zag afhaken. Daardoor mocht Bradly van Hoeven weer eens opdraven in de basiself. Kevin van Kippersluis en Mael Corboz keerden terug in de wedstrijdselectie na blessures.

Handelend optreden

Had Go Ahead Eagles er in oktober binnen 20 minuten al vijf in liggen tegen NAC, van dat scenario was op deze waterkoude vrijdagavond geen sprake. Het was overduidelijk dat dit NAC zich niet zo makkelijk naar de slachtbank zou laten leiden. Dat bleek wel uit het feit dat doelman Jay Gorter alleen al in de eerste helft een keer of drie handelend moest optreden, bij schoten van Yassine Azzagari, Mounir El Allouchi en Lewis Fiorini.

Go Ahead Eagles had zelf niet voor het eerst dit seizoen moeite om het spel te maken. Veel slordigheden – aan beide kanten overigens – maakten dat het tempo niet echt in de wedstrijd kwam. Pas aan het slot van de eerste helft meldde de thuisploeg zich via ongevaarlijke pogingen van Zakaria Eddahchouri en Antoine Rabillard ook aan het front.

Status quo

De status quo werd na rust niet doorbroken. Het ontbrak beide teams aan de creativiteit en de snelheid om het duel gedurende een langere fase onder controle te krijgen. De beste mogelijkheden waren nog voor NAC, dat via onder anderen Robin Schouten en Nick Venema het meest aanspraak mocht maken op een doelpunt.

Bij Go Ahead Eagles probeerde Van Wonderen met Erkan Eyibil, Jacob Mulenga en Sam Crowther aanvallend nog wat nieuws te brengen na rust. Maar ook zij konden op een waterkoude avond in Deventer voor weinig warmte zorgen in de harten van de voetballiefhebber. Het duel kabbelde naar het onvermijdelijke einde met de brilstand. En die kennen ze onderhand wel in de Adelaarshorst.

Er zal over een dikke week op bezoek bij Roda JC meer nodig zijn, wil GA Eagles (nu achtste) op de valreep van 2020 nog een keer een waarschuwing afgeven aan de top zes van de Keuken Kampioen Divisie. Het verschil met NAC blijft zes punten in Brabants voordeel.

Go Ahead Eagles – NAC Breda 0-0. Scheidsrechter: Dieperink. Gele kaart: Brouwers, Eddahchouri (GA Eagles).

Opstelling Go Ahead Eagles: Gorter; Lucassen, Beukema, Veldmate, Kuipers; Brouwers, Idzes, Eddahchouri (70. Crowther); Rabillard (46. Eyibil), Hendriks (70. Mulenga), Van Hoeven.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.