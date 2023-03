GA Eagles en Nauber willen samen verder, Idzes gaat voor nieuw avontuur

Go Ahead Eagles en Gerrit Nauber hebben de intentie om ook na dit seizoen met elkaar verder te gaan. De Duitse verdediger beschikt in Deventer over een aflopend contract, de gesprekken over het verlengen van de verbintenis worden inmiddels gevoerd.

De 30-jarige Nauber kwam in 2021 over van SV Sandhausen en groeide bij Go Ahead Eagles uit tot een vaste waarde. Dit seizoen startte moeizaam door blessures, maar inmiddels heeft de verdediger al achttien competitiewedstrijden gespeeld. De kans is groot dat Nauber ook volgend seizoen in de Adelaarshorst speelt, al is dat nog wel afhankelijk van het niveau waarop Go Ahead Eagles dan acteert: eredivisie of Keuken Kampioen Divisie.

Geen contractverlenging

Jay Idzes liet eerder al blijken dat hij wel in is voor een nieuw avontuur. Go Ahead Eagles wilde logischerwijs wel verder met haar sterkhouder, maar tot een contractverlenging komt het niet. Hij gaat op zoek naar een nieuwe club.

Het contract van de Italiaan Federico Mattiello is opgezegd, dat geldt ook voor de huurovereenkomst met José Fontán. Fredrik Oppegard keert na dit seizoen in principe weer terug naar PSV, terwijl er over een eventuele overname van Darío Serra - nu gehuurd van Valencia - nog niets bekend is.

Keepers?

Dan zijn er nog de keepers. Erwin Mulder beschikt over een aflopende verbintenis, maar het is niet uitgesloten dat hij bij Go Ahead Eagles blijft. In het contract van Mulder staat een optie die automatisch wordt gelicht bij handhaving. De keeper gaf eerder echter al aan dat hij om zich heen kijkt om wellicht ergens eerste keeper te worden. Komt die kans er niet, dan blijft Mulder.

Ook voor derde doelman Luca Plogmann is het niet uitgesloten dat hij langer bij Go Ahead Eagles blijft, al zal dat niet als derde doelman zijn. Mochten Jeffrey de Lange en Mulder blijven, dan vertrekt Plogmann.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.