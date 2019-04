GA Eagles en RKC volledig in evenwicht in Adelaarshorst

RKC Waalwijk is Go Ahead Eagles nipt de baas als het gaat om de historie tussen beide clubs. De Deventer ploeg won in de afgelopen 23 edities acht keer.

RKC was negen keer de winnaar na een treffen met Go Ahead, dat eind december bij de laatste wedstrijd van 2018 wel met 1-3 wist te winnen in Waalwijk. Beide clubs houden elkaar dus aardig in evenwicht. In De Adelaarshorst troffen beide ploegen elkaar elf keer sinds 1987 en was er vier keer winst voor zowel Go Ahead als RKC.

Weinig treffers

In de laatste zes ontmoetingen in Deventer verloor Go Ahead overigens maar één keer: in 2010 werd het 1-3. Beide ploegen brengen ook niet het beste bij elkaar naar boven. GA Eagles tekende in elf thuisbeurten voor slechts vijftien doelpunten tegen RKC.