GA Eagles en Roda JC houden elkaar aardig in balans

HistorieGo Ahead Eagles is vrijdagavond licht favoriet als het in eigen stadion Roda JC ontvangt. De Deventer ploeg heeft ook wat recht te zetten na het debacle in en tegen Den Bosch, waar de hekkensluiter GA Eagles een punt afsnoepte.

Hoewel het 3-3 gelijkspel voelde als een nederlaag, zag trainer Kees van Wonderen zijn elftal al voor de achtste keer op rij niet verliezen in de eerste divisie. De laatste nederlaag dateert van twee maanden geleden tegen FC Volendam. Maar ontmoetingen met Roda JC – de nummer acht van de Keuken Kampioen Divisie - zijn immer een ongewis avontuur voor GA Eagles. Van de 23 duels in Deventer eindigden er tien in een roodgele overwinning. Roda JC nam acht keer de poet mee naar Kerkrade.

Zelden tegenover elkaar

Opvallend is dat GA Eagles en Roda JC elkaar vrijdagavond (aftrap 18.00 uur) in de Adelaarshorst pas voor de negende keer treffen deze eeuw. GA Eagles won vier keer, Roda JC was driemaal de baas.

Veruit de meeste duels tussen beide clubs werden in de eredivisie uitgevochten. Alleen in het seizoen 1962/63 troffen GA Eagles en Roda JC elkaar op het tweede platform. Beide ontmoetingen werden een prooi voor de Deventenaren, waarbij vooral de dubbele cijfers in de Adelaarshorst (11-1) opvallen.

Aardige fase

Roda JC is bezig aan een aardige fase en won in maart al van Volendam en Cambuur. Al 13 wedstrijden op rij scoren de Limburgers minimaal een doelpunt in de eerste divisie. De heenwedstrijd werd met 0-3 een prooi voor GA Eagles na doelpunten van Bas Kuipers, Bradly van Hoeven en Jacob Mulenga.

Oudgedienden

In de afgelopen zes decennia hebben Go Ahead Eagles en Roda JC maar weinig spelers uitgewisseld met elkaar. In totaal elf voetballers droegen het shirt van beide clubs.

Deze elf spelers kwamen uit voor beide clubs: Anton Scheutjens, Bert Verhagen, Diego Jongen, Erik Falkenburg, Gerrie de Goede, Jan Jongbloed, Jeroen Boere, Jo Körver, Maecky Ngombo,Michel Boerebach, Roger Raeven.