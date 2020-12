GA Eagles en supporters lopen warm voor minima en voedselbank in Deventer: ‘Geef aan Elkaar’

Go Ahead Eagles en de supporters hebben zich verenigd voor het goede doel. De Deventer profclub begint vrijdag met een tiendaagse actie ‘Geef aan Elkaar’, waarmee het zich inzet om mensen uit de regio die het kunnen gebruiken in de donkere decembermaand een steuntje in de rug te geven.

GA Eagles heeft daarvoor de handen ineen geslagen met verschillende supportersgeledingen zoals de Business Club, Juweeltjus, Kippenhok, Sfeerteam ADHD en de Supportersvereniging. De Deventer club organiseert de komende week – van 4 tot en met 14 december – daarom verschillende activiteiten waarmee het geld wil ophalen voor de voedselbank en minima.

Dubbel belang

,,Dit jaar zijn onze supporters en sponsoren massaal achter ons blijven staan”, legt algemeen directeur Jan Willem van Dop uit. ,,Ze hebben hun clubliefde getoond. Nu dit bewogen jaar er bijna op zit, willen we graag iets terugdoen. Het opgehaalde bedrag dient twee doelen. Van het geld worden speciale horeca-bonnen ingekocht, die onder meer als extraatje meegaan bij onder meer de mensen die een beroep moeten doen op de Voedselbank.’’

Door de coronacrisis is dat aantal flink gegroeid, weet hij. ,,Samen kunnen we hen en andere minima in de decembermaand een smakelijk steuntje in de rug geven. Tegelijkertijd ondersteunen we met deze actie de horeca van Deventer en omstreken.’’

Het programma van de ‘Geef aan Elkaar’ week van GA Eagles:

4 december:

Tweehonderd auto’s kunnen tussen zes en negen uur ’s avonds door de wasstraat van Matz-carwash. Een deel van de opbrengst was reeds toegezegd aan clubcultuurbeheer van en door Kippenhok en daarnaast staan er collectebussen voor de GAE Tiendaagse.

5 december:

De Kleuren van Juweel December Special komt uit. Aanmelden voor een uitgave aan huis kan via supporterszaken@ga-eagles.nl.

11 en 12 december:

Op de weekmarkt op De Brink wordt een speciale plek ingericht door de verschillende supportersgeledingen van Go Ahead Eagles.

11 december:

De selectie van Go Ahead Eagles speelt de wedstrijd tegen NAC Breda met een speciaal ‘We Are The Eagles’-logo op de borst. Na afloop worden de wedstrijdshirts geveild via MatchWornShirt, waarbij de opbrengst naar de GAE Tiendaagse gaat.

14 december:

Een speciale uitzending van Café 1902 TV, met als slot de Geef Aan Elkaar Show. Koop voor €1,92 een kaartje (net als in de eerste coronagolf van dit jaar bij Kowet Kijken XXL) via de online ticket module van Go Ahead Eagles.