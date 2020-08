GA Eagles en Telstar scoren niet in eerste helft

Go Ahad Eagles speelt vanmiddag tegen Telstar vanaf 14.30 uur de eerste wedstrijd van de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Halverwege is de stand nog 0-0.

De Deventer ploeg begon met slecht drie spelers in de basisploeg, die afgelopen seizoen ook al onder contract stonden in Deventer. Alleen captain Sam Beukema, Quiermo Dumay en Martijn Berden speelden vorig seizoen ook voor GA Eagles, wat na rust een herkenbaarder gezicht krijgt met acht oude krachten. Trainer Kees van Wonderen laat zijn voltallige selectie minuten maken tegen de eerstedivisionist uit Velsen-Zuid. In beide helften speelt GA Eagles dan ook met een volledig frisse formatie. Voor de proefspelers Douglas, Frank Ross en Jarni Koorman is het hun kans zich in wedstrijdverband te tonen aan de technische staf.

Regels

Na vijf maanden van serene stilte door de coronacrisis opent het Deventer voetbalstadion tegen Telstar eindelijk weer eens de poorten voor een wedstrijd. Voor GA Eagles meteen een testcase in de zoektocht naar mogelijkheden om zoveel mogelijk fans op de tribunes te krijgen. Over ruim een maand immers staat de eerste thuiswedstrijd op de rol tegen De Graafschap en GA Eagles hoopt zo’n 2000 fans een plek te kunnen bieden in de oostelijke derby. Zoveel supporters zijn er vanmiddag bij de seizoensaftrap nog niet. Naar verwachting zijn er ongeveer 1500 supporters in het stadion, die zich houden aan strikte regels met mondkapjes en vaste looproutes.

Volledig scherm GA Eagles en Telstar in actie in de Adelaarshorst. © Dennis Arentsen

Gorter

De voetballers van GA Eagles kijken na zeven weken voorbereiding – die begon op 15 juni - uit naar hun eerste ‘echte’ wedstrijd sinds het verloren thuisduel met De Graafschap. ,,Ik heb hier zo naar uitgekeken… Ja, ik heb wel kriebels om weer te beginnen’’, stelde keeper Jay Gorter twee dagen voor de wedstrijd tegen Telstar al. De 20-jarige goalie stond eind december in Enschede voor de laatste keer op het veld in wedstrijdverband en is nu de beoogde eerste doelman van GA Eagles. Gorter staat tegen Telstar na de rust onder de lat bij GA Eagles. Met het zelf gekozen nummer 20 op de rug. ,,Ik heb vorig jaar mijn debuut gemaakt voor GA Eagles met nummer 20. Dat wil ik vasthouden.’’

GA Eagles, eerste helft: Michaelis; Eersteling, Beukema, Idzes, Kuipers; Dumay, Koorman, Ross; Berden, Crowther, Van Kippersluis.

GA Eagles, tweede helft: Gorter; Lucassen, Douglas, Veldmate, Abdat; Brouwers, Corboz, Eddahchouri; Van Hoeven, Rabillard, Pouwels.

Volledig scherm Boyd Lucassen en Jeroen Veldmate komen na rust in actie voor GA Eagles. © W Vzoeren