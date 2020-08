GA Eagles en Telstar zoeken ritme en blijven doelpuntloos in oefenduel

Go Ahead Eagles is de oefencampagne voor het nieuwe seizoen begonnen met een gelijkspel tegen Telstar. De Deventer ploeg kwam in de eigen Adelaarshorst na een matte vertoning niet verder dan 0-0 tegen de eerstedivisionist uit Velsen-Zuid.

Na vijf maanden van serene stilte door de coronacrisis opende het Deventer voetbalstadion eindelijk weer eens de poorten voor een wedstrijd. Voor GA Eagles meteen een testcase in de zoektocht naar mogelijkheden om zoveel mogelijk fans op de tribunes te krijgen. Over ruim een maand immers staat de eerste thuiswedstrijd op de rol tegen De Graafschap en GA Eagles hoopt zo’n 2000 fans een plek te kunnen bieden in de oostelijke derby. Zoveel supporters waren er bij de seizoensaftrap nog niet, maar de mondkapjes, vaste looproutes en strikte regelgeving verliepen zonder al te grote problemen. Toch was de intense sfeer, kenmerkend voor veel duels in de Adelaarshorst, tegen Telstar ver te zoeken.

Kriebels

Het deerde de voetballers niet. Zij waren vooral blij dat er vijf maanden na de verloren thuiswedstrijd tegen De Graafschap eindelijk weer ‘echt’ gevoetbald mocht worden. ,,Ik heb hier zo naar uitgekeken… Ja, ik heb wel kriebels om weer te beginnen’’, stelde keeper Jay Gorter twee dagen voor de wedstrijd. De 20-jarige goalie stond eind december in Enschede voor de laatste keer op het veld in wedstrijdverband en is nu de beoogde eerste doelman van GA Eagles. Gorter stond tegen Telstar aan de aftrap van de tweede omgang. Met het zelf gekozen nummer 20 op de rug. ,,Ik heb vorig jaar mijn debuut gemaakt voor GA Eagles met nummer 20. Dat wil ik vasthouden.’’

Iedereen speelminuten

Trainer Kees van Wonderen liet zijn voltallige selectie minuten maken tegen de eerstedivisionist uit Velsen-Zuid. In beide helften speelt GA Eagles dan ook met een volledig frisse formatie. Voor de proefspelers Douglas, Frank Ross en Jarni Koorman is het hun kans zich in wedstrijdverband te tonen aan de technische staf.

Voor rust viel er weinig te beleven in de Adelaarshorst. Hoewel het voor Telstar al de tweede oefenwedstrijd was van de voorbereiding (vorige week 0-0 tegen ADO’20) was ook de ploeg uit Velsen-Zuid nog flink zoekende. GA Eagles al evenzeer. Martijn Berden was na vijf minuten dichtbij de openingstreffer, maar zag een Telstar-been in de weg liggen. Het was het enige grote wapenfeit in de eerste 45 minuten van de Deventer ploeg, die ook nagenoeg geen kansen weg gaf aan Telstar.

Tweede helft

De automatismen waren – logisch na vijf maanden zonder wedstrijden - nog ver te zoeken bij GA Eagles, dat na rust wat meer dadendrang toonde. Onder aanvoering van de nijvere en balvaste Maarten Pouwels, de bewegende Antoine Rabillard en de aardig debuterende Luuk Brouwers had de Deventer ploeg de overhand. Rabillard kwam al snel een teenlengte te kort om een voorzet van Pouwels af te ronden. Tot veel grote kansen kwam het sterkere GA Eagles echter niet. En dus ging het treffen met de brilstand op slot, al kopte Douglas in de slotseconden nog naast na een hoekschop van Bradly van Hoeven.

Komende zaterdag speelt GA Eagles de tweede oefenwedstrijd. Dan is op sportpark Zoudenbalch Jonbg FC Utrecht tegenstander.

GA Eagles-Telstar 0-0.

GA Eagles, eerste helft: Michaelis; Eersteling, Beukema, Idzes, Kuipers; Dumay, Koorman, Ross; Berden, Crowther, Van Kippersluis.

GA Eagles, tweede helft: Gorter; Lucassen, Douglas, Veldmate, Abdat; Brouwers, Corboz, Eddahchouri; Van Hoeven, Rabillard, Pouwels.

Volledig scherm GA Eagles en Telstar in actie in de Adelaarshorst. © Dennis Arentsen