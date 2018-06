GA Eagles en UE Cornella geschokt na ernstig ongeluk spits De Kogel

Hoewel De Kogel een half jaar geleden vertrok naar Spanje, is GA Eagles de rijzige aanvaller niet vergeten. De club is geschokt, stelt Wouter Rutgers als woordvoerder van de Deventer club in een verklaring. ,,GA Eagles is, net als iedereen met een rood-geel hart, geschrokken van de berichtgeving over oud-speler Leon de Kogel. De gedachten van zijn oud-collega’s bij de club zijn bij Leon. We wensen hem en zijn naasten veel sterkte toe bij zijn herstel.’’

Aangeslagen

Ook zijn huidige club UE Cornella uit een voorstad van Barcelona is in shock, zegt woordvoerder Juan. ,,Dit is een heel trieste situatie. De club is aangeslagen, maar ook wij kennen de details niet. Ik hoorde dat het een ernstig ongeluk was.’’