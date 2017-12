GA Eagles en Van Staa willen met drie spitsen publiek vermaken

Het nieuwe trainersduo Jan van Staa en Kick Maatman laat in hun sportieve plannen weinig aan duidelijkheid te wensen over in de aanloop naar het eerste thuisduel onder hun leiding. Go Ahead Eagles verschijnt vrijdagavond (aftrap 20.00 uur) in de Adelaarshorst tegen Jong PSV aan de aftrap met drie spitsen.

Go Ahead moet de harten van het Deventer publiek weer zien te heroveren en dat kan in de ogen van Van Staa alleen met passie, bevlogenheid en een offensieve speelstijl. ,,Het publiek heeft zich de afgelopen maanden steeds meer afgekeerd van het elftal’’, zag de oefenmeester, die dinsdag de stok overnam van de ontslagen Leon Vlemmings. ,,Ik begrijp dat wel, want het was ook niet goed. Supporters mogen dan boos zijn en kritisch, alleen is het nu zaak dat we allemaal achter elkaar gaan staan. Club, spelers en supporters. Samen moeten we hieruit zien te komen en het is aan ons om de aanhang snel weer achter ons te krijgen. De Adelaarshorst moet weer tot leven worden gewekt. Dit is een voetbalarena en wij zijn de artiesten die het publiek moeten vermaken.’’

Rechterspits

Hoewel de echte rechtsbuiten in de selectie ontbreekt – in de winterstop wil de clubleiding dat hiaat opvullen – heeft Van Staa niet getwijfeld. ,,We gaan met drie spitsen spelen, simpel.’’ Sam Hendriks is de onbetwiste centrumspits, terwijl Stefano Beltrame in een wat meer vrije rol als rechterflankspeler moet gaan opereren. Pieter Langedijk wordt de linkeraanvaller, zoals hij de plek vorig jaar bij RKC ook al zo doeltreffend invulde.

Hettinga

Brem Soumaoro (centraal op het middenveld) en Dennis Hettinga (rechtsback) zijn de nieuwe gezichten in de ploeg van Van Staa. ,,Het loopvermogen en postuur van Soumaoro hebben we op het middenveld nodig naast Overgoor en Suk’’, vindt de coach. ,,En bij Hettinga vind ik zijn aanvallende dreiging ook belangrijk als rechterverdediger.’’

Groenbast

Joey Groenbast en Tim Hölscher zijn de grootste slachtoffers van de dadendrang van Van Staa. ,,Beide spelers hebben het moeilijk. Groenbast zit in een zware periode, ook privé. Hij snapt mijn keuze wel. En Tim Hölscher is een enorm talent, altijd al geweest, maar ook hij moet weer tot leven worden gewekt.’’

Na twee trainingen moet het vrijdagavond tegen Jong PSV gebeuren, in een goed gevuld stadion. ,,Wij leggen onze accenten, maar natuurlijk hebben wij als trainers in twee dagen nog niet het verschil kunnen maken’’, erkent Van Staa. ,,Maar sportief hebben we een plan en daar geloof ik in. Wij moeten de play-offs gewoon halen met Go Ahead.’’