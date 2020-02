GA Eagles en Volendam in boeiend duel in balans

wedstrijdverslagDe rechtstreekse confrontatie tussen de nummers vier en vijf van de Keuken Kampioen Divisie heeft geen winnaar opgeleverd: 2-2. Aan de Dijk in Volendam kwam Go Ahead Eagles in een leuke wedstrijd door twee doelpunten van Antoine Rabillard wel met 1-2 voor, nadat Francesco Antonucci de score had geopend. Invaller Ibrahim El Kadiri zorgde na rust voor de gelijkmaker.

Trainer Jack de Gier van Go Ahead Eagles moest tegen Volendam noodgedwongen twee wissels doorvoeren in zijn basisformatie. Mael Corboz (gekneusde enkel) werd op het middenveld vervangen door Alexander Bannink, een wissel die tegen NEC na een halfuur al werd doorgevoerd. Captain Jeroen Veldmate ontbrak met een kuitblessure aan de Dijk. In zijn plaats speelde Joran Swart, die eerder basisplaatsen had in de bekerduels tegen Almere City en IJsselmeervogels. In de competitie speelde hij nog niet eerder vanaf de aftrap.

Drijfnat

In een drijfnat Volendam hield GA Eagles het ook in figuurlijke zin niet lang droog. Na tien minuten haalde Francesco Antonucci al met succes de trekker over. Doelman Hobie Verhulst stond aan de grond genageld. Het had er alle schijn van dat de Deventer sluitpost op z’n minst een poging had moeten doen om de bal te pareren: 1-0.

Meteen daarna kreeg Martijn Berden al de kans om de achterstand weg te poetsen. Hij treuzelde na voorbereidend werk van Antoine Rabillard echter te lang, waardoor er nog een Volendammer tussen kon komen. De kans was wel het startsein voor GA Eagles om eens wat meer druk uit te oefenen. Het leidde in de 26ste minuut tot gelijkmaker van Rabillard. De topscorer van GA Eagles haalde van afstand doeltreffend uit: 1-1.

Geklungel

Ineens was het hek van de dam. Honderd tellen later had Rabillard zijn tweede er al in liggen, deze keer al vallend van dichtbij na geklungel in de Volendamse achterhoede. GA Eagles hield de voorsprong vast tot aan de rust. Na de pauze kreeg het te maken met een – logischerwijs – agressiever Volendam, dat via invaller Ibrahim El Kadiri de gelijkmaker op het bord zette. GA Eagles kreeg de bal in de eigen zestien niet weg en El Kadiri vond het gaatje achter Verhulst voor 2-2.

Impulsen

De Gier koos in het laatste deel van de wedstrijd met Maarten Pouwels voor Rabillard en Adrian Edqvist voor Berden voor nieuwe aanvallende impulsen. Het kon in de slotfase alle kanten op. Swart en Pouwels waren dichtbij een derde Deventer doelpunt, net als Soufyan Ahannach in blessuretijd. Ook Volendam was nog een paar keer dreigend.

Hoewel Volendam (vier punten meer) nog altijd in zicht is voor de Deventenaren, neemt Go Ahead Eagles wel definitief afscheid van de rechtstreekse promotieplekken. Nummers een en twee Cambuur en De Graafschap wonnen namelijk wel en staan intussen een straatlengte voor.

FC Volendam – Go Ahead Eagles 2-2 (1-2). 10. Francesco Antonucci 1-0, 26. Antoine Rabillard 1-1, 29. Rabillard 1-2, 58. Ibrahim El Kadiri 2-2. Scheidsrechter: Oostrom. Gele kaart: Kaars (Volendam), Mertens, Beukema (GA Eagles).