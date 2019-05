GA Eagles expert in play-offs: zestien deelnames, drie promoties

Go Ahead Eagles behoort tot het rijtje meest succesvolle clubs van Nederland in de nacompetitie van het betaalde voetbal. De Deventer profs promoveerden drie keer via het seizoenstoetje naar de eredivisie: in 1992, 2013 en 2016.

De Graafschap is sowieso de absolute expert in nacompetitievoetbal. De Doetinchemse club doet dit seizoen voor de 21e keer mee en is daarmee officieel recordhouder in het Nederlandse voetbal. VVV-Venlo staat op twintig deelnames. GA Eagles is zondag tegen FC Den Bosch begonnen aan de zestiende deelname. GA Eagles speelde sinds het jaar 2000 in totaal 37 wedstrijden in de nacompetitie. Achttien keer werd er verloren, elf keer was er winst. Het gros van de zeges werd behaald onder de promotietrainers Erik ten Hag (4x winst) en Hans de Koning (2x winst).