GA Eagles favoriet voor thuisduel met Roda JC

HistorieGo Ahead Eagles is vrijdagavond favoriet als het in eigen stadion de oud-club van spits Maecky Ngombo ontvangt, Roda JC. De Deventer ploeg schuifelde de laatste weken op kousevoeten naar de top vijf van de eerste divisie.

Jack de Gier zag zijn elftal al bijna drie maanden niet meer verliezen in competitie en KNVB-beker. Ook in ontmoeting op eigen bodem tegen Roda JC – de huidige nummer 13 van de Keuken Kampioen divisie - is GA Eagles licht in het voordeel. Van de 22 duels in Deventer eindigden er tien in een roodgele overwinning. Roda JC nam acht keer de poet mee naar Kerkrade.

Zelden tegenover elkaar

Opvallend is dat GA Eagles en Roda JC elkaar vrijdagavond (aftrap 20.00 uur) in de Adelaarshorst pas voor de zevende keer treffen in de afgelopen 25 jaar. Beide clubs trokken in die reeks drie keer aan het langste eind.

Veruit de meeste duels tussen beide clubs werden in de eredivisie uitgevochten. Alleen in het seizoen 1962/63 troffen GA Eagles en Roda JC elkaar op het tweede platform. De beide ontmoetingen werden een prooi voor de Deventenaren, waarbij vooral de dubbele cijfers in de Adelaarshorst (11-1) opvallen.

Aardige uitserie

Roda JC is bezig aan een aardige uitreeks dit seizoen. De laatste nederlaag op vreemde bodem was op 1 september in de Limburgse derby tegen MVV. Twee dagen eerder leed GA Eagles in Eindhoven de – tot dusver – laatste verliespartij van deze jaargang.

Tien spelers met verleden bij beide clubs

In de afgelopen zes decennia hebben Go Ahead Eagles en Roda JC maar weinig spelers uitgewisseld met elkaar. In totaal tien voetballers droegen het shirt van beide clubs. Onder hen erkende namen als Oranje-doelman Jan Jongbloed en Michel Boerebach. Van de huidige Eagles-selectie speelde Maecky Ngombo een periode voor Roda JC.