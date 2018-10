GA Eagles gaat als brandweer en kan zich niet meer verstoppen

Kom John Stegeman niet aanzetten met titelaspiraties en kampioensdromen. De trainer van Go Ahead Eagles wil er niets van weten nu de kop pas net van het seizoen af is en houdt de druk het liefste zo veel mogelijk weg bij zijn ploeg. Toch duwen klinkende resultaten en tastbare feiten zijn zelf geboetseerde formatie steeds meer richting een favorietenrol. De meeste aanvallende balcontacten in de zestien, de meeste schoten op doel, het vaakst gescoord en – op FC Twente na – de minste kansen tegen. Cijfers liegen niet. Net zo min als de sportieve ontwikkeling die de selectie van Stegeman in ruim drie maanden heeft doorgemaakt. Het is de ideale voedingsbodem voor Deventer opportunisme bij de fans, die na jaren van ellende genieten van het prille geluk. Is het de snel gevulde kinderhand na het vervlogen rampseizoen of de constatering dat GA Eagles zich definitief een plekje heeft toegeëigend in de top van de eerste divisie? Wie de feiten op een rij zet weet dat ‘Kowet’ zich niet langer mag verstoppen.