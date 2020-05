GA Eagles gaat veld weer op en begint met trainen

Gelikte video, korting en geld-te­rug-garantie: GA Eagles zet alles op alles voor verkoop seizoen­kaar­ten

30 april Er is nog steeds veel onduidelijkheid over de manier waarop er volgend seizoen betaald voetbal gespeeld kan worden, maar Go Ahead Eagles uit Deventer is toch alvast met een campagne begonnen om zoveel mogelijk seizoenkaarten voor de volgende voetbaljaargang te slijten.