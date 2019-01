GA Eagles gaat zich op slotdag transferperiode niet verder versterken

Donderdagavond om twaalf uur sluit de winterse transfermarkt de poorten voor de rest van het seizoen. Dat ene snoepje waar veel supporters stiekem nog op hoopten om de Deventer selectie van wat extra smaak te voorzien, komt er niet. Een extra aanvallende impuls voor GA Eagles – dat in de afgelopen negen wedstrijden slechts tien keer doeltreffend was – gaat de Vetkampstraat niet meer betreden. Voor trainer John Stegeman komt het niet als een verrassing. De contente coach liet vorige week al doorschemeren dat zijn huidige selectie voor hem volstaat. ,,De staf is tevreden, de selectie staat’’, aldus De Vroome, die begin januari nog wel Vince Gino Dekker oppikte bij Jong AZ. ,,Maar verder is er geen behoefte aan versterking. Het is klaar zo.’’

Erfenis

De financiële erfenis van het rampseizoen 2017/2018, waarin met peperdure contracten werd gestrooid, doet zich voelen in de Adelaarshorst. ,,We zitten met de restanten, na dit seizoen is dat voorbij’’, aldus De Vroome.