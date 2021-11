GA Eagles gebruikt transferwinst voor bouw skyboxen in Adelaarshorst

Waarom promotie voor GA Eagles O21 cruciaal is

De beloften van Go Ahead Eagles jagen behalve op het kampioenschap in de derde divisie vooral op een promotieplek. Door de nederlaag tegen de voornaamste concurrent FC Den Bosch (2-4) is een plek bij de bovenste twee ploegen nog geen zekerheid voor de runner-up.

30 oktober