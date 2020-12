GA Eagles geeft enig juiste antwoord in Helmond en drukt dreigende crisis naar achtergrond

De overwinning op Helmond Sport was het beste antwoord wat Go Ahead Eagles gisteravond kon geven. In de week dat Jong AZ de zieltogende discipelen van trainer Kees van Wonderen in de ellende stortten, werd de rug gerecht met een keurig optreden in Brabant. Het zijn de kille cijfers die moed geven en GA Eagles vooralsnog op de trekhaak van de subtop laten meeliften. Het mocht bij vlagen dan heel behoorlijk zijn, wie de Deventenaren na rust zag spelen, weet ook dat de problemen nog lang niet uitgebannen zijn met een overwinning tegen de povere Helmondse kelderformatie. Het zijn zorgen voor morgen. Trainer Kees van Wonderen haalt opgelucht adem, wetende dat de rust voorlopig weerkeert in de Adelaarshorst en hij weer een week tijd gewonnen heeft om zijn elftal op de juiste rails te krijgen.