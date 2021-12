GA Eagles geeft tegen NEC maar 45 minuten thuis en dat is veel te weinig voor een resultaat

Bij GA Eagles twee verrassingen in de basis. Jay Idzes kreeg de voorkeur boven Gerrit Nauber van trainer Kees van Wonderen, terwijl op rechtsback Mats Deijl mocht starten. Boyd Lucassen begon daardoor op de bank.

Veel bijzonders gebeurde er niet in de openingsfase, waarin beide teams zich ‘bezondigden’ aan het welbekende aftasten. Spanning voor de doelen bleef beperkt tot mislukte voorzetten of balletjes die de doelmannen simpel konden plukken. NEC werd nog het meest ‘gevaarlijk’; Warner Hahn kreeg schoten te verwerken van Jordy Bruijn en Elayis Tavsan. Veel moeite had de sluitpost van GA Eagles daar niet mee.

Volley Tavsan

Opwindend was het dus allemaal niet het eerste half uur, maar NEC zorgde in elk geval voor dreiging en werd daar na 29 minuten ook voor beloond. Een afgeslagen hoekschop werd opgepikt door Tavsan, die niet goed werd gedekt door Inigo Cordoba en een lekkere volley in huis had. Hahn moest deze keer het antwoord schuldig blijven: 0-1.

GA Eagles stond ineens met de rug tegen de muur en moest meerdere vrije trappen en hoekschoppen zien te overleven. Dat ging lang goed, tot Luuk Brouwers zich vergreep aan Cas Odenthal en de bal op de stip ging. Bruijn schoot probleemloos de 0-2 achter Hahn.

Meer dreiging

Voldoende stof tot nadenken voor Van Wonderen en zijn troepen in de rust. Het moest beter en het ging ook iets beter in de tweede helft. Dat wilde zeggen, er was meer dreiging van Deventer zijde, en wat doelpogingen. Oratmangoen schoot over en datzelfde overkwam Botos, die zich toch in een aardige positie had gemanoeuvreerd. GA Eagles moest het vooral hebben van corners om een beetje gevaarlijk te worden.

Met invaller Ogechika Heil kwam er wat nieuw elan in de voorhoede bij de thuisploeg, wat ook een schietkans opleverde voor Philippe Rommens. De Belg schoot hard over. Al met al zou je het acceptabel kunnen noemen wat GA Eagles in de tweede helft op de mat legde. Heil kopte zelf nog een bal net over.

Remmen los

Van Wonderen gooide in de slotfase met een driedubbele wissel (Mulenga, Ross en Nauber erbij) alle remmen los om nog iets te forceren. Nauber werkte de bal voorlangs. NEC had het zwaar, maar bleef op de been. En stuurde GA Eagles met een katterig gevoel de (bijna) winterstop in. Donderdag wacht voor Van Wonderen en co nog de uitbeurt tegen PSV.

Go Ahead Eagles - NEC 0-2 (0-2). 29. Elayis Tavsan 0-1, 37. Jordy Bruijn 0-2 (strafschop). Scheidsrechter: Blank. Gele kaart: Deijl (GA Eagles), Proper (NEC). Toeschouwers: 0.

Go Ahead Eagles: Hahn; Deijl, Idzes (85. Nauber), Kramer, Kuipers (68. Lucassen); Brouwers, Rommens; Cordoba, Botos (85. Ross); Oratmangoen (85. Mulenga); Lidberg (68. Heil).

