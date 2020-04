GA Eagles geraakt door coronacrisis: ruim miljoen euro verlies

‘Go-Ahead en 100 jaar Vetkamp­straat’: snelste vrouw op aarde, 206.000 lucifers, Yildirim en RKC

15 april Een Nederlands record atletiek in stadion Adelaarshorst, wielerwedstrijden, maar bovenal de thuishaven van Go Ahead Eagles. Voetbalromantici kunnen hun hart weer ophalen. Voor de derde keer in amper vijf jaar tijd verschijnt er een boek op de markt over de rijke historie van de Deventer club nu het precies honderd jaar geleden is dat GA Eagles de Ossenweerd inruilde voor de huidige thuishaven aan de Vetkampstraat.