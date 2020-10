GA Eagles-goalie Gorter bij beste vier keepers in de Keuken Kampioen Divisie

Ook voormalig GA Eagles-keeper Sonny Stevens (Cambuur), Nick Olij (NAC) en Stijn van Gassel (Helmond Sport) dingen mee naar de eretitel. Dat Gorter in de lijst staat is terecht. Het 20-jarige talent is bezig aan zijn eerste seizoen als vaste doelman in Deventer en maakte indruk. In vijf van de negen wedstrijden tot dusver hield Gorter zijn doel schoon.